tensione a buenos aires in argentina dopo il ko ai mondiali il video della polizia coi cannoni ad acqua

Dopo la sconfitta dell’Argentina in finale ai Mondiali contro la Spagna, a Buenos Aires si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia in assetto antisommossa ha usato cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di persone radunate in strada. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti. La situazione è tornata alla normalità poco dopo, senza ulteriori interventi.

Si sono verificati momenti di tensione a Buenos Aires dopo la sconfitta dell’Argentina in finale ai Mondiali contro la Spagna. La polizia, in assetto antisommossa, ha utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti in strada. Grande è stata la delusione degli argentini, che speravano di bissare il successo ottenuto alla Coppa del Mondo in Qatar. La rete di Ferran Torres, però, ha infranto il sogno “albiceleste”. Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina in finale ai Mondiali Un morto in Spagna nella festa per la vittoria al Mondiale Come è andata la finale Spagna-Argentina del Mondiale Scontri a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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