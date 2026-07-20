Mondiali 2026 scontri a Buenos Aires dopo il ko dell’Argentina in finale

A Buenos Aires, dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali contro la Spagna, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di persone che aveva preso d’assalto le strade centrali della capitale. Le tensioni sono durate diverse ore, con alcune persone che hanno tentato di bloccare il traffico e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine.

La delusione per la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali sfocia in tensioni nella capitale argentina. La polizia è intervenuta con i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti e ripristinare l'ordine. La polizia antisommossa è intervenuta con i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti nella capitale argentina dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali. L’Argentina inseguiva il secondo titolo iridato consecutivo, impresa riuscita per l’ultima volta al Brasile nel 1962. La Polizia di Stato ha commemorato il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Mondiali 2026, scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell'Argentina

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