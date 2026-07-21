Durante i Mondiali si sono disputate 104 partite in 39 giorni, con oltre 6,5 milioni di spettatori presenti negli stadi, quasi tutti pieni nonostante i costi elevati. Le partite sono durate oltre i 100 minuti a causa di recuperi estesi. La Norvegia è stata riconosciuta per aver portato freschezza alla competizione, mentre gli arbitri sono stati criticati per la loro inadeguatezza. Sono state segnalate scene disgustose durante alcune partite, e sono stati menzionati eventi legati a figure pubbliche di alto profilo.

È stato il mondiale di calcio dei grandi numeri: 104 partite spalmate in 39 giorni, 6.527.410 tifosi presenti negli stadi per una capienza del 99,7% nonostante i prezzi folli, gare che hanno superato abbondantemente i 100 minuti di gioco grazie a recuperi extralarge, un giro d’affari che ha frantumato tutti i record precedenti. Gigantismo, politicizzazione, i time out per rinfrescarsi venduti a peso d’oro agli inserzionisti pubblicitari, l’intervento a gamba tesa di Trump per imporre la sospensione della squalifica di Balogun, i dieci gol della finalina Inghilterra-Francia (6-4), lo striscione mostrato dai giocatori che rivendica il controllo delle FalklandMalvinas, arbitri spesso inadeguati: nel frullatore è finito tutto, o quasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, il pagellone finale: la Norvegia ha portato freschezza. Bocciati gli arbitri: non sono adeguati. Argentina, scene disgustose. Trump e Infantino? Il peggio del peggio

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