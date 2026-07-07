Nella partita tra Argentina ed Egitto, l'Argentina ha vinto con un punteggio di 3-2. La gara si è svolta durante i Mondiali di calcio 2026, offrendo momenti emozionanti e un ritmo intenso. La partita è stata caratterizzata da numerosi gol e azioni spettacolari, attirando l’attenzione dei tifosi. La sfida, tra le più coinvolgenti di questa edizione, ha lasciato un ricordo duraturo tra gli appassionati.

Mondiali indimenticabili. Ancora una grandissima serata di calcio alla Coppa del Mondo 2026. Saranno anche i Mondiali di Trump e Infantino ma sono i Mondiali più belli di sempre. Dopo aver rischiato con Capo Verde, l’Argentina rischia moltissimo anche con l’Egitto. Va sotto di due gol fino al minuto 79. Gli egiziani di Salah, Hassan e Ziko stavano dominando. A quel punto, Messi serve in maniera sublime Romero che di testa gira e segna. A quel punto cambia la partita. Messi la pareggia con un sinistro al volo e poi Enzo Fernandez in contropiede, di testa, al 92esimo completa la rimonta. Una partita di cui in Egitto si parlerà per sempre. Gli egiziani giocano un match straordinario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Argentina-Egitto 3-2. Saranno anche i Mondiali di Trump e Infantino ma sono i Mondiali più belli di sempre

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