trump infantino e tutto il peggio dei mondiali

Omar Abdulkadir Artan, arrivato a Miami con un visto valido e una convocazione ufficiale della Fifa, è coinvolto in un caso legato ai Mondiali. La sua presenza si inserisce nel contesto delle recenti polemiche e tensioni che hanno caratterizzato l’evento, con figure come Trump e Infantino al centro delle discussioni. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle accuse o sulle azioni legali in corso.

Omar Abdulkadir Artan era arrivato a Miami con un visto valido e una convocazione ufficiale della Fifa. A quarantadue anni, dopo avere arbitrato la Coppa d’Africa e le qualificazioni mondiali, stava per diventare il primo somalo a dirigere una partita dei Mondiali 2026. La Confederazione africana lo aveva appena nominato miglior arbitro dell’anno. A pochi giorni dall’inizio del torneo, gli Stati Uniti gli hanno impedito di entrare nel Paese. Nella ricostruzione di Reuters, Artan è atterrato a Miami con un aereo da Istanbul lo scorso fine settimana, gli agenti della Customs and Border Protection lo hanno sottoposto a controlli lunghissimi e certosini, poi lo hanno respinto. L’agenzia non ha spiegato pubblicamente le ragioni della decisione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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