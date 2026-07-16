È iniziato il viaggio della Nazionale italiana verso Hong Kong, sede dell’85esima edizione dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma, in programma dal 22 al 30 luglio. Prima di raggiungere la sede di gara, gli azzurri faranno tappa a Shenzhen, scelta come base per gli ultimi allenamenti e per adattarsi al fuso. La delegazione comprende 30 atleti, tra cui sei riserve, mentre i 24 titolari saranno impegnati sia nelle prove individuali che in quelle a squadre. Le prime tre giornate saranno dedicati ai gironi e ai tabelloni preliminari riservati agli atleti fuori dai primi sedici del ranking mondiale. Il 22 luglio toccherà a Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di scherma 2026, l’Italia vola in Asia: rifinitura a Shenzhen prima della sfida di Hong Kong

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