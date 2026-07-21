Mondiali | Garcia Rinuncia al Ruolo di CT del Belgio Dopo un Anno e i Quarti di Finale

Dopo un anno sulla panchina del Belgio, l’allenatore francese ha annunciato le sue dimissioni, poche ore dopo la partita dei quarti di finale ai Mondiali. La nazionale belga è stata eliminata dalla competizione in questa fase. La decisione è stata comunicata subito dopo l’eliminazione, senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La squadra aveva iniziato il torneo con ambizioni di avanzamento, ma si è fermata ai quarti di finale.

Una panchina calda, un Paese che sogna, un capolinea arrivato più in fretta del previsto: il viaggio del Belgio ai Mondiali si ferma ai quarti e, poco dopo, l’allenatore francese Garcia decide di non proseguire. Un addio che apre domande, aspettative e una voglia di ripartire senza perdere l’anima. Il calcio delle nazionali vive di cicli brevi. La rotta cambia in una notte, spesso dopo un torneo. Lo sanno i tifosi del Belgio, abituati a convivere con l’etichetta di “grande incompiuta” e con l’orgoglio di una generazione che ha alzato l’asticella. Uno sguardo al contesto aiuta. Il Belgio ha trascorso anni ai vertici del ranking FIFA, ha consolidato un’identità tecnica, ha cresciuto campioni tra Bruxelles, Anversa e Liegi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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