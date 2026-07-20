Garcia ha annunciato di aver lasciato il ruolo di commissario tecnico della nazionale belga. Ha dichiarato di lasciare la squadra tra le prime otto del mondo, dopo aver perso i quarti di finale contro la Spagna, campione del mondo. Nonostante le scuse pubblicate, la sua esclusione dalla guida tecnica è stata confermata.

Evidentemente non sono bastati né i quarti di finale — persi comunque contro la Spagna campione del mondo — né il sito di scuse creato per il buon Rudi. Ed è così che Garcia e la Nazionale belga si separano. I dettagli. Belgio, Garcia non sarà più il ct. Si legge sul sito della Federazione belga: “Rudi Garcia e la Rbfa (Federazione calcistica belga) non prolungheranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia aveva assunto l’incarico il 1° febbraio 2025, raccogliendo l’eredità di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Red Devils belgi hanno conquistato la permanenza nella Lega A della Uefa Nations League e ottenuto la qualificazione al Mondiale Fifa 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Garcia non è più il ct del Belgio: “Lascio la Nazionale tra le otto prime del Mondo”

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