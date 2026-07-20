Garcia non è più il ct del Belgio | Lascio la Nazionale tra le otto prime del Mondo
Garcia ha annunciato di aver lasciato il ruolo di commissario tecnico della nazionale belga. Ha dichiarato di lasciare la squadra tra le prime otto del mondo, dopo aver perso i quarti di finale contro la Spagna, campione del mondo. Nonostante le scuse pubblicate, la sua esclusione dalla guida tecnica è stata confermata.
Evidentemente non sono bastati né i quarti di finale — persi comunque contro la Spagna campione del mondo — né il sito di scuse creato per il buon Rudi. Ed è così che Garcia e la Nazionale belga si separano. I dettagli. Belgio, Garcia non sarà più il ct. Si legge sul sito della Federazione belga: “Rudi Garcia e la Rbfa (Federazione calcistica belga) non prolungheranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia aveva assunto l’incarico il 1° febbraio 2025, raccogliendo l’eredità di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Red Devils belgi hanno conquistato la permanenza nella Lega A della Uefa Nations League e ottenuto la qualificazione al Mondiale Fifa 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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