La Spagna e il Belgio hanno raggiunto i quarti di finale ai Mondiali 2026. La fase a eliminazione diretta ha visto la conclusione degli ottavi, con le due nazionali che si sono qualificate dopo aver superato le rispettive avversarie. La classifica aggiornata mostra le posizioni delle squadre nei gironi e i risultati delle prime fasi del torneo, che si svolge in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Stati Uniti Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tillman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 90+3? Lukaku) Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) 5 LUGLIO Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 90+10? Neymar rig. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Calcionews24.com - Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Spagna e Belgio volano ai quarti di finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PRONOSTICO tutto il TABELLONE dei MONDIALI 2026: chi lo vince

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Norvegia e Inghilterra ai quarti di finale

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: storica qualificazione di Capo Verde, Spagna e Belgio sul velluto. Ok l’EgittoLe qualificazioni ai Mondiali 2026 hanno visto Capo Verde ottenere la sua prima storica qualificazione, mentre Spagna e Belgio hanno superato le...

Temi più discussi: Il tabellone del Mondiale: la Spagna batte il Portogallo e vola ai quarti; Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 2 luglio | Aggiornamenti in tempo reale; Tabellone Mondiali 2026: calendario, risultati e marcatori; Calendario, Risultati e Classifica Mondiali 2026: gironi completi, date e orari delle partite.

MONDIALI | Il Portogallo non decolla, 0-0 con la Colombia che chiude prima. CR7 e compagni sfideranno la Croazia ai 16/i, il Ghana per i Cafeteros. Il Congo in paradiso, batte 3-1 l'Uzbekistan e sfiderà gli inglesi. Risultati e classifica finale del girone K. #ANS x.com

Finali Mensili dell'Asia Sudorientale Risultati e Classifica Stagione 2 reddit

Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: la Spagna elimina il PortogalloI risultati aggiornati dei match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con il tabellone dei quarti aggiornato. Non mancano i big match ... calciomercato.it

Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche finali di tutti i gironiTutti i risultati delle partite dei Mondiali 2026 e le classifiche aggiornate dei 12 gironi. In 32 si qualificheranno ai sedicesimi ... calciomercato.it