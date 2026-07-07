Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Spagna e Belgio volano ai quarti di finale

Da calcionews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna e il Belgio hanno raggiunto i quarti di finale ai Mondiali 2026. La fase a eliminazione diretta ha visto la conclusione degli ottavi, con le due nazionali che si sono qualificate dopo aver superato le rispettive avversarie. La classifica aggiornata mostra le posizioni delle squadre nei gironi e i risultati delle prime fasi del torneo, che si svolge in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti.

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Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I  risultati e la classifica dei  Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE 6 LUGLIO Stati Uniti Belgio 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tillman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 90+3? Lukaku) Portogallo Spagna 0-1 (91? Merino) 5 LUGLIO Messico Inghilterra 2-3 (36? Bellingham, 38? Bellingham, 42? Quinones, 60? Kane, 69? Jimenez) Brasile Norvegia 1-2 (79? Haaland, 90? Haaland, 90+10? Neymar rig. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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