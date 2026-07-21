Domani iniziano a Hong Kong i Campionati del Mondo Assoluti di scherma. Tiommaso Marini e Gaia Caforio saranno i primi italiani a scendere in pedana, partecipando rispettivamente nel fioretto maschile e nella spada femminile. Le gare si svolgeranno presso l’Asia World Expo e rappresentano l’avvio delle qualificazioni per i Mondiali del 2026.

Prendono il via domani i Campionati del Mondo Assoluti di scherma a Hong Kong. I primi italiani a salire sulle pedane dell’Asia World Expo saranno Tiommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile. Entrambi dovranno affrontare la fase di qualificazione per conquistare un posto nel tabellone principale da 64, in programma sabato 25, giornata inaugurale per l’assegnazione delle medaglie. Tommaso Marini, campione del mondo individuale a Milano 2023 e argento al Cairo 2022, partirà dalle qualificazioni perché attualmente numero 19 del ranking. Nel fioretto maschile sono invece già ammessi al tabellone principale Guillaume Bianchi, terzo nel seeding, Filippo Macchi, settimo, e Tommaso Martini, nono. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali di scherma 2026, scatta l’avventura azzurra: Marini e Caforio aprono le qualificazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scherma, Mondiali: domani via alle qualificazioni. In pedana Marini e Caforio

Mondiali di Hong Kong, al via le qualificazioni: in pedana il fiorettista Marini e la spadista CaforioTommaso Marini e Gaia Caforio sono i primi atleti italiani a scendere in pedana nelle qualificazioni dei Mondiali di Hong Kong 2026.

Temi più discussi: Mondiali di Scherma 2026: programma, orari, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali di Hong Kong 2026 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per la scherma azzurra. Dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni della kermesse iridata; Calendario Mondiali scherma 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; La scherma, Zomparelli e il laboratorio Hong Kong.

Tommaso Marini: ora i Mondiali di scherma, poi farò l’attore repubblica.it/venerdi/2026/0… #IlVenerdì x.com

Création d'un Club d'AMHE/Escrime Historique à Menton & Monaco - Creating a HEMA/Historical Fencing Club in Menton & Monaco - Creazzione d'un Club di HEMA/Scherma Storica in Mentone & Monaco. reddit

Calendario Mondiali scherma 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingDa mercoledì 22, a giovedì 30 luglio ad Hong Kong, sono in programma i Mondiali senior 2026 di scherma: i dodici titoli iridati saranno distribuiti lungo ... oasport.it

Mondiali di Hong Kong 2026 – Prime partenze verso l’Asia: è scattata oggi la trasferta iridata della scherma azzurraAllenamenti di rifinitura a Shenzhen, dal 22 luglio l’inizio delle qualificazioni. Comincia la trasferta asiatica della scherma azzurra. Oggi le prime partenze destinazione Hong Kong, dove la delegazi ... corrieredellosport.it