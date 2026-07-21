Le quote dei bookmaker indicano possibili sfidanti per la Spagna ai Mondiali 2030. Dopo il successo delle Furie Rosse negli Stati Uniti, le scommesse puntano su altri paesi come candidati alla vittoria o alla partecipazione. La prossima edizione potrebbe essere organizzata in più nazioni, secondo quanto si ipotizza, con diverse squadre considerate favorite. Le quote vengono aggiornate periodicamente in base alle scommesse e alle notizie relative alle qualificazioni e alle candidature.

Sono ancora in corso le feste per il successo delle Furie Rosse negli Usa, che già si pensa alla prossima edizione che Infantino potrebbe organizzare con 64 squadre Non si sono ancora fermate le feste in tutta la Spagna per il trionfo delle Furie Rosse in finale contro l'Argentina, che già la mente è rivolta alla prossima edizione 2030 dei Mondiali condivisi, in programma proprio nel Paese che ha appena alzato la Coppa, in Marocco e in Portogallo. E il presidente della Fifa Infantino, considerando che si tratta del Centenario, vuole anche portare tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay. Scopriamo subito le quote vincente Mondiali 2030 in programma tra quattro anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali 2030: ecco chi può sfidare la Spagna per i bookie. Le quote

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Lo scontro tra SPAGNA e PORTOGALLO per il MONDIALE 2030

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