In vista degli spareggi di Serie B, i bookmaker hanno pubblicato le quote antepost per le squadre che potrebbero qualificarsi in Serie A. Le scommesse si concentrano su diverse formazioni, con alcune favorite e altre considerate meno probabili, in base alle quote offerte dai bookmaker. Le partite di playoff sono imminenti e gli scommettitori stanno analizzando le possibilità di ciascun club di ottenere la promozione.

Tutto pronto per l'inizio degli spareggi che dovranno determinare la terza squadra che accompagnerà Venezia e Frosinone nella massima categoria Venezia a Frosinone già in serie A, grazie alla promozione diretta raggiunta al termine del campionato di Serie B. E ora una terza squadra pronta a fare il salto di categoria al termine dei playoff, al via martedì 12 maggio: in corsa Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Scopriamo le quote vincente playoff Serie B che si concluderanno il 29 maggio con la finale di ritorno. Ai play off in programma dal 12 al 29 maggio parteciperanno le squadre che si sono classificate dal terzo all'ottavo posto in campionato e due saranno i turni preliminari.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, quote antepost playoff: ecco chi può andare in A per i bookie

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