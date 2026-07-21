Le scommesse indicano che la Spagna potrebbe essere tra le candidate per ospitare i Mondiali del 2030, con alcune agenzie di scommesse che hanno già aperto linee di puntata su questa possibilità. La Federazione nazionale del paese sta valutando questa opzione, mentre le discussioni tra le parti coinvolte sono in corso. La candidatura della Spagna si inserisce in un quadro di trattative internazionali, con l’obiettivo di organizzare la competizione in più nazioni. La decisione finale sarà presa dall’organo di governo del calcio internazionale.

Sono ancora in corso le feste per il successo delle Furie Rosse negli Usa, che già si pensa alla prossima edizione che Infantino potrebbe organizzare con 64 squadre Non si sono ancora fermate le feste in tutta la Spagna per il trionfo delle Furie Rosse in finale contro l'Argentina, che già la mente è rivolta alla prossima edizione 2030 dei Mondiali condivisi, in programma proprio nel Paese che ha appena alzato la Coppa, in Marocco e in Portogallo. E il presidente della Fifa Infantino, considerando che si tratta del Centenario, vuole anche portare tre partite in Uruguay, Argentina e Paraguay. Scopriamo subito le quote vincente Mondiali 2030 in programma tra quattro anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali 2030, la Spagna già pronta per un clamoroso bis? I bookie ci credono

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Nessuno può SALVARE il BRASILE dal FALLIMENTO INESORABILE

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La Spagna nel 2030 si ripeterà? Non penso, i mondiali in casa non si vincono in genere-1950,1958,1982, 1990,2006,2014. Vedo bene la Francia, che vorrà alzare la Coppa nel paese di coloro che li hanno eliminati. E la sorpresa potrebbe essere....proprio l'It x.com

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