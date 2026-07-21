Il presidente della Conmebol ha annunciato che il Mondiale del 2030 sarà disputato con 64 squadre, dopo l’edizione del 2026 con 48 nazionali. Il torneo del Centenario coinvolgerà sei Paesi distribuiti tra Sudamerica, Europa e Africa. La proposta rappresenta un’ulteriore espansione rispetto alle edizioni precedenti. La modifica è vista come un’opportunità per ampliare la partecipazione e la visibilità del torneo. La decisione ufficiale sarà presa nei prossimi mesi.

Il presidente della Conmebol rilancia il progetto di un’ulteriore espansione dopo l’edizione 2026 disputata con 48 Nazionali. Il torneo del Centenario coinvolgerà sei Paesi distribuiti tra Sudamerica, Europa e Africa. Il Mondiale di calcio potrebbe cambiare nuovamente formato nel 2030, passando dalle 48 squadre dell’edizione 2026 a 64 partecipanti. Ad anticipare l’ipotesi di un torneo ancora più ampio è stato Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, la confederazione sudamericana. Il dirigente ha affidato a X un messaggio dedicato alla competizione che, tra quattro anni, celebrerà il centenario della prima Coppa del Mondo. «La prossima si gioca in casa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportface.it - Mondiali 2030 a 64 squadre, Dominguez anticipa la svolta: “Una grande opportunità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2030, la proposta clamorosa di Domínguez (presidente CONMEBOL): «Coppa del Mondo a 64 squadre tra Uruguay, Argentina e Paraguay»Il presidente della CONMEBOL ha proposto di disputare i Mondiali 2030 con 64 squadre, organizzandoli tra Uruguay, Argentina e Paraguay.

Nel 2030 Infantino vorrebbe i Mondiali a 64 squadreGianni Infantino ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di squadre ai Mondiali del 2030, portandolo a 64 partecipanti.

Temi più discussi: Mondiali 2030 XXL con 64 squadre, arriva il primo annuncio; Mondiale, futuro a 64 squadre? L'idea spaventa, Infantino non la scarta. Salta la tregua con l'Uefa; Infantino apre al Mondiale a 64 squadre: Ogni nazione dovrebbe sognare la Coppa del Mondo; L'idea di Infantino: Mondiali 2030 a 64 squadre? Faremo una valutazione.

Il presidente della #Conmebol: I #Mondiali del 2030 saranno a 64 squadre Se davvero dovesse essere presa questa decisione, la frattura tra #Uefa e #Fifa diventerebbe praticamente insanabile. Guardiamo il lato positivo: magari stavolta l'Italia si qualifica... i x.com

L'annuncio del presidente della Conmebol: Il Mondiale 2030 sarà a 64 squadre reddit

Retromarcia sui Mondiali a 64 squadre, cosa è successo: tifosi scatenati tra Mali, Isola di Pasqua e le speranze dell’ItaliaParziale dietrofront del presidente della Conmebol che aveva parlato di decisione presa, per ora resta un'ipotesi che però già fa nascere reazioni sarcastiche sui social ... sport.virgilio.it

Il Mondiale a 64 squadre è già realtà: l'annuncio del presidente della ConmebolIl numero uno della federcalcio sudamericana su X: Celebreremo il Centenario della Coppa del Mondo con un torneo a 64 nazionali ... msn.com