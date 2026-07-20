Il presidente della CONMEBOL ha proposto di disputare i Mondiali 2030 con 64 squadre, organizzandoli tra Uruguay, Argentina e Paraguay. La proposta è stata avanzata dopo che la Spagna ha vinto il suo secondo titolo mondiale. Le discussioni sul formato e le sedi del torneo futuro sono in corso, con l’attenzione rivolta a questa possibile riforma. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa.

Mondiali 2030, il presidente CONMEBOL Alejandro Dominguez ha fatto questa proposta per la prossima edizione della Coppa del Mondo. La Spagna ha da poco sollevato al cielo il suo secondo titolo iridato, ma le attenzioni del panorama calcistico internazionale sono già proiettate verso i Mondiali 2030. A riaccendere la discussione sull’edizione che festeggerà il centenario della massima rassegna planetaria è stato il presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X, il numero uno del calcio sudamericano ha lanciato un’indiscrezione clamorosa destinata a stravolgere la struttura, la logistica e il formato del torneo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mondiali 2030, la proposta clamorosa di Domínguez (presidente CONMEBOL): «Coppa del Mondo a 64 squadre tra Uruguay, Argentina e Paraguay»

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