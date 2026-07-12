Gianni Infantino ha annunciato l’intenzione di aumentare il numero di squadre ai Mondiali del 2030, portandolo a 64 partecipanti. Dopo aver organizzato quest’anno un torneo con 48 squadre, il presidente della FIFA vorrebbe espandere ulteriormente la competizione, aggiungendo altre sedici nazionali. La proposta, secondo quanto riportato, mira a modificare la formula della fase finale del torneo, che si svolgerà tra quattro anni. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Gianni Infantino vuole nuovamente ampliare i Mondiali nel 2030; dopo la prima Coppa del Mondo quest’anno a 48 squadre, tra quattro anni il presidente Fifa, secondo quanto riportato da Athletic, vorrebbe portare a disputare la competizione 64 Nazionali, ovvero sedici in più. I Mondiali 2030 a 64 squadre? Infantino: “Per incentivare i Paesi più piccoli”. Il portale sportivo del New York Times scrive che la Fifa aveva già tenuto una riunione lo scorso settembre per l’espansione del torneo, dopo aver ascoltato le proposte da alcune delegazioni sudamericane: “ Si tratta di un torneo a 64 squadre che sarà sicuramente esaminato e discusso nelle commissioni competenti dopo questa Coppa del Mondo “, ha dichiarato Infantino in un’intervista al Bluewin. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Nel 2030 Infantino vorrebbe i Mondiali a 64 squadre

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