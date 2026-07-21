Il presidente della Liga spagnola ha chiesto che il presidente della Fifa si dimetta, accusando l'organizzazione di danneggiare il calcio. In un intervento pubblico, ha criticato la gestione della Fifa, sostenendo che agisce secondo i propri interessi e non per il bene del calcio. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le due istituzioni prima dei Mondiali del 2026.

Duro attacco del presidente della Liga spagnola Javier Tebas al presidente della Fifa Gianni Infantino e alla Federazione mondiale. “ La Fifa sistema le cose come vuole, per ciò che vuole, per i suoi interessi, non certo per il calcio. E quindi se hanno bisogno di 27 minuti di intervallo li fanno. Le pause di idratazione sono una menzogna. Noi in Liga le abbiamo, ma quando fa caldo davvero. Qui i campi di Dallas, Los Angeles, Atlanta avevano l’aria condizionata, in tribuna mi sono dovuto mettere il maglione. Era una menzogna, una pausa per la pubblicità. E poi c’è stato il caso Balogun”, ha affermato Tebas in una intervista alla Gazzetta dello Sport, a proposito delle polemiche legate al Mondiale appena finito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, il presidente della Liga contro Infantino: “Se ne vada, la Fifa danneggia il calcio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¿CUÁNTO HA CONTAMINADO EL PRESIDENTE DE LA FIFA, GIANNI INFANTINO EN LO QUE VA DEL TORNEO

Notizie e thread social correlati

Il presidente della Liga: "Dalla Fifa solo bugie, stanno distruggendo il calcio. Infantino deve andarsene"Il presidente della Liga ha criticato la Fifa, accusandola di diffondere false informazioni e di danneggiare il calcio.

Tebas attacca Infantino: "Dovrebbe andarsene, la Fifa danneggia il calcio"Il presidente della Liga ha criticato duramente il presidente della Fifa, accusandolo di gestire il calcio secondo i propri interessi.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Trump beccato a toccare la Coppa del Mondo prima della cerimonia; Gaffe alla premiazione del Mondiale 2026: Trump irrompe nella foto della Spagna, Infantino lo sposta; Mondiali 2026, Trump e parata di star per la finale: c'è anche Laura Pausini; Trump e Sánchez si incontrano alla finale del Mondiale.

Prima del fischio d'inizio della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier spagnolo Pedro Sánchez si sono stretti la mano nel palco d'onore del New York New Jersey Stadium. Un saluto rapido e for x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Mondiali 2026, il presidente della Liga contro Infantino: Se ne vada, la Fifa danneggia il calcioDuro attacco del presidente della Liga spagnola Javier Tebas al presidente della Fifa Gianni Infantino e alla Federazione mondiale. La Fifa sistema le cose ... lapresse.it

Mondiali 2026, Trump prova a imbucarsi alla festa della Spagna: la reazione di RodriDopo il precedente (imbarazzante) con il Chelsea, il presidente Usa ci riprova sul palco della premiazione della Spagna. Stavolta però le cose vanno ... iodonna.it