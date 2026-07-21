Il presidente della Liga ha criticato la Fifa, accusandola di diffondere false informazioni e di danneggiare il calcio. Ha anche chiesto le dimissioni del presidente della Fifa, definendolo inadatto alla guida dell'organizzazione. Tornato da New York, ha sottolineato che il calcio spagnolo sta attraversando un momento positivo, con un settore in buona salute e più coeso che in passato.

Javier Tebas ieri è tornato a Madrid da New York molto felice. Il calcio spagnolo vola, è in uno stato di salute eccezionale e più unito che mai. Il presidente della Liga è stato con la nazionale negli ultimi giorni esattamente come i rappresentanti di tutti i club della Liga, invitati dalla federcalcio per partecipare alla festa del ‘fútbol español’. Ai tanti eventi organizzati tra Los Angeles, Dallas e New York c’erano tutti, a partire da Joan Laporta ed Emilio Butragueño, rappresentanti del Clásico. Presidente, le faccio la domanda che fanno a me. Qual è il segreto del successo del calcio spagnolo? “Il lavoro comunitario. Dei club, con i loro centri di formazione che negli ultimi anni sono stati potenziati e curati al massimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il presidente della Liga: "Dalla Fifa solo bugie, stanno distruggendo il calcio. Infantino deve andarsene"

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