Modric resta al Milan | un regalo anche per la Serie A nonostante l’età

Luka Modric continuerà a giocare con il Milan anche nella prossima stagione, nonostante le voci di addio. La sconfitta contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Champions League non hanno fermato la sua permanenza nel club. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e il centrocampista croato resterà in Serie A, contribuendo alla rosa anche oltre questa stagione. La sua presenza rappresenta un elemento stabile per il team, nonostante l’età avanzata.

La notte delle lacrime contro il Cagliari, sconfitta ed esclusione dalla Champions League per il Milan cui sarebbe bastato un punto per chiudere nelle meravigliose quattro della Serie A, non è stata l’ultima apparizione di Luka Modric con la maglia del Milan e nel campionato italiano. Gerry Cardinale e Ruben Amorim sono riusciti nell’impresa di convincere il fuoriclasse croato a sposare per un’altra stagione il progetto rossonero, pur senza la vetrina della Champions League e anche senza gli uomini che un’estate fa lo avevano convinto a coronare il sogno di vestire la maglia della squadra tifata da bambino. Contratto rinnovato fino al 2027, ecco il punto di equilibrio tra le esigenze del centrocampista e quelle del Milan che aveva bisogno della sua classe e della sua esperienza in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Modric stunner helps milan secure an important victory

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