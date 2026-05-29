La ‘missione personale’ di Ibrahimovic al Milan | Modric resta

Luca Modric ha firmato con il Milan per una stagione, con un'opzione per prolungare il contratto. La firma è avvenuta l’estate scorsa. Il suo futuro nel club è ancora incerto, ma il contratto attuale prevede questa durata. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali rinnovi o altre decisioni contrattuali.

2026-05-27 18:48:00 Il web è in trepidazione: Il futuro di Luca Modric È nell’aria. Il croato ha firmato l’estate scorsa come giocatore del Milan per una stagione. con opzione per un’altra. Ma quel prolungamento dipendeva solo ed esclusivamente dalla volontà di proseguire nella città lombarda. E dopo la debacle di fine anno, con la permanenza dei rossoneri fuori dalla Champions League, l’esonero di Allegri e di metà dirigente. tutto è nel limbo. Anche la sua continuità. Tuttavia, l’unico sopravvissuto dell’escabechina di Gerry Cardinale (proprietario del club) a Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha posto Luka come primo obiettivo della nuova stagione 2026-27: Vuole che resti a tutti i costi Lo riferisce ‘Sky Italia’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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