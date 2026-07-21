Modern Warfare 4 open beta senza preordine | date e piattaforme

Activision ha annunciato le date della beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4. La prima fase sarà riservata ai possessori del gioco già acquistato. Dal 28 agosto, l’accesso sarà aperto anche agli utenti di Nintendo Switch 2. La beta sarà disponibile su più piattaforme, senza necessità di preordine. I dettagli riguardanti le date specifiche e le piattaforme coinvolte sono stati comunicati dall’azienda.

Il primo test sarà riservato a chi ha già acquistato il gioco, mentre dal 28 agosto l’accesso verrà aperto anche agli utenti di Nintendo Switch 2. Activision ha annunciato le date della beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4. L’accesso anticipato inizierà il 21 agosto per chi ha prenotato il gioco, ma dal 28 agosto il test sarà disponibile senza preordine su PS5, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch 2. La beta sarà quindi divisa in due fasi con condizioni di accesso differenti. Il preordine consentirà di giocare durante il primo weekend, mentre tutti gli altri utenti potranno provare il multiplayer nella fase aperta prima dell’uscita del gioco, fissata per il 23 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modern Warfare 4 Vault Edition Pre Order Rewards SHOWCASE!

Notizie e thread social correlati

Call of Duty Modern Warfare 4, beta gratis ad agosto: date e piattaformeLa beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 si terrà ad agosto, con due fasi distinte.

Call of Duty Modern Warfare 4 sfida GTA 6 in autunnoA ottobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile prima di Grand Theft Auto VI, che ancora non ha una data precisa.

Temi più discussi: Call of Duty: Modern Warfare 4 annuncia le date dell'open beta su PC e console; Annunciate le date della beta e dell'accesso anticipato di Call of Duty: Modern Warfare 4; Modern Warfare 4: date della Open Beta, evento NEXT e camo serializzata in regalo per chi preordina; Modern Warfare 4: data della beta, sia open che in accesso anticipato.

Annunciate le date della beta e dell'accesso anticipato di Call of Duty: Modern Warfare 4 x.com

Call of Duty: Modern Warfare 4 annuncia le date dell'open beta su PC e consoleActivision e Infinity Ward hanno annunciato le date previste per l'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con il gioco che potrà dunque essere pro ... msn.com

Call of Duty: Modern Warfare 4, annunciate le date dell'open betaActivision e Infinity Ward hanno comunicato le date dell’open beta di Call of Duty: Modern Warfare 4, preceduta da una fase di accesso anticipato riservata agli utenti che hanno effettuato la prenotaz ... msn.com