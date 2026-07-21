Call of Duty Modern Warfare 4 beta gratis ad agosto | date e piattaforme

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 si terrà ad agosto, con due fasi distinte. La prima fase sarà riservata a chi ha effettuato il preordine, mentre la seconda sarà accessibile gratuitamente a chiunque voglia provarla. La prova riguarderà la modalità multigiocatore e si svolgerà su più piattaforme. Le date precise e le modalità di accesso sono state ufficializzate dai publisher.

Activision e Infinity Ward hanno ufficializzato le date della beta multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 4. La prova sarà divisa in due fasi, con un primo periodo riservato ai preordini e una successiva beta aperta gratuita accessibile a tutti. I giocatori potranno provare in anticipo mappe, modalità, armi e il nuovo sistema di movimento prima dell’uscita completa del gioco, prevista per il 23 ottobre 2026. Hai già saputo che Call of Duty Modern Warfare 4 riporta la guerra globale al centro della saga? Quando inizia la beta di Modern Warfare 4. Il calendario ufficiale prevede due diversi periodi: La prima fase sarà riservata a chi ha effettuato il preordine su PS5, Xbox Series XS e PC. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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CALL OF DUTY MODERN WARFARE 4 BETA 100% GRATIS

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