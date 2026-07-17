call of duty modern warfare 4 sfida gta 6 in autunno

A ottobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile prima di Grand Theft Auto VI, che ancora non ha una data precisa. La data di uscita del nuovo capitolo di Call of Duty è stata annunciata e si avvicina, mentre GTA 6 non ha ancora confermato quando arriverà sul mercato. La scena videoludica si prepara a due grandi uscite, con il primo che si prepara a sfidare il secondo.

Il calendario autunnale del 2026 si è svuotato attorno a Grand Theft Auto VI, ma Call of Duty, dal canto suo, arriva prima e con la strada quasi libera in ottobre: Call of Duty: Modern Warfare 4 e Grand Theft Auto VI arriveranno a soli 27 giorni di distanza, con il nuovo capitolo di Infinity Ward fissato al 23 ottobre 2026 e il colosso di Rockstar Games che seguirà il 19 novembre. In un’intervista a Destructoid, il co-responsabile di studio Mark Grigsby ha spiegato che questa vicinanza non aggiunge alcuna pressione allo sviluppo — anzi, ha accolto la coincidenza come un fatto positivo per il settore, il che dice già qualcosa sulla postura scelta da Infinity Ward davanti al confronto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Call Of Duty Modern Warfare 2 2022 Campaign Episode 01

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