Dopo l’amichevole di apertura della stagione 2026-27, il mister ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento dei giocatori, sottolineando lo spirito positivo e la concentrazione mostrata. Le sue prime parole evidenziano attenzione ai dettagli e determinazione nel proseguire il lavoro. Nessun dettaglio sulle prestazioni specifiche o sui risultati, solo un commento generale sulla condizione della squadra e la volontà di continuare sulla stessa strada.

Grande soddisfazione ed estrema concentrazione: le prime parole di Paolo Bianco dopo l’amichevole che ha tenuto a battesimo l’esordio dello Sporting Club nella stagione 2026-27 sono dense di senso pratico, attenzione ai dettagli e determinazione nella prosecuzione del lavoro. Nelle prime esercitazioni tattiche svolte sul terreno di Morgex, l’allenatore ha testato il "suo" Pisa alternando la soluzione della continuità – il 3-4-2-1 delle ultime due annate – a una soluzione innovativa rappresentata dal 4-3-3. Il tecnico nerazzurro, a margine del 6-1 rifilato ai dilettanti del Pavia, si è soffermato sulla prestazione complessiva dell’organico a sua disposizione: "I novanta minuti sono l’approdo della settimana di lavoro suddivisa tra le prime esercitazioni a San Piero a Grado e gli allenamenti qua a Morgex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mister Bianco soddisfatto : "Spirito positivo dei ragazzi"

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