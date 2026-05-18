Al termine dell'ultima giornata del campionato Primavera, il tecnico della formazione rossonera ha espresso soddisfazione per il percorso di sviluppo dei giovani giocatori, sottolineando come la posizione in classifica non rappresenti un obiettivo prioritario. Durante la conferenza stampa, Renna ha commentato i progressi della squadra nel corso della stagione, senza fare riferimento alle posizioni finali in classifica. La sua attenzione si è concentrata sui miglioramenti individuali e collettivi dei ragazzi, lasciando da parte le valutazioni legate alla classifica.

L'ultima giornata del campionato Primavera 1 tra Milan e Torino è terminata 1-1 (qui il report della partita). Al termine della sfida, il tecnico Giovanni Renna ha commentato la prestazione dei ragazzi, tracciando anche un bilancio finale sulla stagione appena conclusa. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Milan TV'. Sulla crescita dei ragazzi: "La classifica non è mai stata un nostro pensiero, perché il Milan ci ha chiesto fin dall'inizio di formare i giovani. Devo dire che sono davvero molto soddisfatto dei miei ragazzi. Colgo l'occasione per ringraziare il mio staff, che ha svolto un lavoro spettacolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Sono soddisfatto del percorso di crescita dei ragazzi. Classifica? Non ci interessa”

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