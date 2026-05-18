Il direttore sportivo ha commentato che ragazzi, allenatori e dirigenti hanno contribuito a creare un movimento attivo e positivo nel settore. La squadra vigorina si sta concentrando sulla cura delle giovani promesse e sta aspettando notizie ufficiali riguardo all’ingaggio di un nuovo allenatore, con l’annuncio di mister Clementi considerato il più vicino. La piazza locale mostra un certo ottimismo in attesa di conferme ufficiali, mentre si valutano le prossime mosse della società per la stagione in arrivo.

La piazza vigorina è in attesa dei primi annunci. Il più atteso è quello di mister Aldo Clementi, intorno al quale regna una cauto ottimismo. Intanto le attività calcistiche a Senigallia proseguono: basta dare uno sguardo al fermento che avvolge il vivaio vigorino. Nonostante i numerosi impegni, Stefano "Fefi" Goldoni, direttore sportivo delle giovanili, tira le fila del lavoro svolto in questi mesi dalla Scuola Calcio Vigorina. "Il bilancio delle attività del settore giovanile è sicuramente positivo – spiega la bandiera vigorina Goldoni, oggi figura apicale del vivaio rossoblu -. Le cose da fare sono sempre tantissime. Ragazzi, allenatori, dirigenti, accompagnatori hanno dato vita ad un movimento sano, oggi ancora attivo visto che sono in programma vari tornei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il direttore sportivo Fefi Goldoni: "Ragazzi, allenatori e dirigenti hanno dato vita a un movimento sano oggi ancora attivo». La Vigor attende l’annuncio di mister Clementi e cura i giovani: "Il bilancio è più che positivo»

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Sporting Director Fefi Goldoni: The players, coaches, and managers have created a healthy movement that is still active today. Vigor awaits Coach Clementi's announcement and ...La piazza vigorina è in attesa dei primi annunci. Il più atteso è quello di Mr. Aldo Clementi, intorno al quale regna una cauto ottimismo. Intanto le attività calcistiche a Senigallia proseguono: bast ... sport.quotidiano.net

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