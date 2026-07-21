La raccolta dei mirtilli inizia giovedì in zone dell’Appennino, anticipando i tempi rispetto agli anni precedenti. Sono state già elevate le prime multe per violazioni delle regole di raccolta, che riguardano principalmente il rispetto delle aree protette e delle quantità consentite. Sono state pubblicate le nuove norme da seguire durante la stagione, con dettagli su orari, modalità di raccolta e limiti di raccolta per evitare sanzioni. La stagione si preannuncia importante sia per i consumatori che per l’economia locale.

Inizierà questo giovedì la raccolta dei mirtilli in Appennino, notizia attesa sia per il consumo a livello familiare che per la raccolta commerciale su cui si base buona parte dell’economia locale montana. Il caldo di giugno e luglio ha fatto maturare in anticipo i mirtilli, così che l’Ente Parchi Emilia centraleParco del Frignano ha deciso che la raccolta potrà iniziare nell’ Appennino modenese il 23 luglio, in anticipo rispetto al passato (in alcuni anni la raccolta era iniziata anche il 10 agosto). Fanno eccezione le aree del Parco a protezione integrale (zone A e A1) dove la raccolta è sempre proibita. Come gli altri anni, la raccolta è consentita tutti i giorni dalle ore 6 alle 20 (sempre e solo del prodotto giunto a maturazione) e può essere utilizzato l’apposito rastrello, purché di sezione massima di 30 centimetri di larghezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirtilli, la raccolta inizia in anticipo. Prime multe, ecco tutte le regole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Art of Simple Living in the Countryside | Finding Joy in Midsummer Days: Cooking & Sewing

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tutte le novità del decreto Fiscale su tasse e multe: regole più morbide sull’evasione delle partite Iva

Leggi anche: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: ecco tutte le date per regione [COMPLETO]

Temi più discussi: Mirtilli, la raccolta inizia in anticipo. Prime multe, ecco tutte le regole; Il paese dei mirtilli esiste davvero: ecco perché Revello è la capitale piemontese dell'oro blu; Parco del Frignano, al via la raccolta dei mirtilli: prime sanzioni; Torna Piovono mirtilli!: a Cuneo la raccolta solidale a favore dell'agricoltura in Mozambico.

Torna Piovono mirtilli!: a Cuneo la raccolta solidale a favore dell'agricoltura in Mozambico x.com

Mirtilli, la raccolta inizia in anticipo. Prime multe, ecco tutte le regoleIl caldo ha già fatto maturare i frutti, da giovedì via libera (con limitazioni) ai ’rastrelli’ nel Parco del Frignano ... ilrestodelcarlino.it

Dita blu e autoraccolta: mirtilli, la piccola grande coltura del Varesotto fatta di 36 ettari sparsi in 81 comuniNei giorni della raccolta, un viaggio nella coltivazione che cresce lenta ma capillare in provincia. Sullo sfondo, il boom nazionale dei berries e un modello di vendita che avanza anche qui: l'autor ... varesenews.it