Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | ecco tutte le date per regione COMPLETO

Le Regioni hanno pubblicato i calendari scolastici per l’anno 20262027. La data di inizio delle lezioni a settembre varia tra le diverse aree del paese. Le delibere indicano le date di apertura e chiusura delle scuole, con alcune regioni che prevedono l’avvio delle lezioni tra fine agosto e inizio settembre. Le informazioni sono disponibili per ogni regione, con dettagli specifici sulle date di inizio e fine delle attività scolastiche.

Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni hanno pubblicato le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate La tutela della privacy, responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calendario scolastico 2026-2027 Lazio: quando si torna a scuola, ponti e vacanze

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