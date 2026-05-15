Tutte le novità del decreto Fiscale su tasse e multe | regole più morbide sull'evasione delle partite Iva
Il decreto Fiscale porta alcune novità in materia di tasse e multe. Tra le novità ci sono regole più morbide per le partite Iva considerate meno affidabili dal Fisco, con un procedimento più semplice per il concordato preventivo. Inoltre, la rottamazione quinquies viene estesa anche a multe e tasse locali, creando nuove possibilità di definizione per chi ha debiti con l’amministrazione finanziaria. Queste modifiche interessano diversi aspetti delle norme fiscali e delle sanzioni amministrative.
Il decreto Fiscale introduce diverse novità: il concordato preventivo diventa più agevole per quelle partite Iva che sono considerati poco affidabili - quindi probabili evasori -dal Fisco; la rottamazione quinquies si allarga a multe e tasse locali. Niente da fare invece per la modifica delle norme sul telemarketing aggressivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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