Tutte le novità del decreto Fiscale su tasse e multe | regole più morbide sull'evasione delle partite Iva

Il decreto Fiscale porta alcune novità in materia di tasse e multe. Tra le novità ci sono regole più morbide per le partite Iva considerate meno affidabili dal Fisco, con un procedimento più semplice per il concordato preventivo. Inoltre, la rottamazione quinquies viene estesa anche a multe e tasse locali, creando nuove possibilità di definizione per chi ha debiti con l’amministrazione finanziaria. Queste modifiche interessano diversi aspetti delle norme fiscali e delle sanzioni amministrative.

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