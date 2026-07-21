Dopo la condanna definitiva di un gioielliere piemontese a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, sono stati segnalati messaggi d’odio e minacce rivolti ai magistrati coinvolti nel procedimento. L’Associazione Nazionale Magistrati ha preso posizione, evidenziando la diffusione di commenti minacciosi e insulti sui social e altre piattaforme online. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici o sui responsabili.

L ’ Anm interviene sulle polemiche esplose dopo la condanna definitiva di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Secondo quanto denunciato dalla Giunta esecutiva centrale dell’associazione, nei confronti dei magistrati che si sono occupati del procedimento sarebbero stati indirizzati insulti, minacce e messaggi d’odio. Il sindacato delle toghe ha quindi espresso la propria solidarietà ai giudici che hanno seguito il caso nei diversi gradi di giudizio. "Dopo la sentenza sul caso Roggero ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Minacce e messaggi d’odio ai magistrati”. L’Anm interviene sul caso Roggero

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