Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021, ha attirato l’attenzione internazionale. Elon Musk ha commentato la vicenda definendola una follia e sostenendo che i magistrati coinvolti dovrebbero essere condannati. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sui social e sui media di diversi paesi. La condanna definitiva è stata emessa per l’uccisione dei due rapinatori, avvenuta durante un tentativo di rapina.

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori nel 2021, ha varcato i confini nazionali. A intervenire questa volta è stato Elon Musk, che dal suo profilo su "X" ha voluto dire la sua su una vicenda che da giorni infiamma il dibattito politico italiano. Rispondendo a un utente che gli chiedeva un parere sul caso, definendolo emblematico di un'Europa che "punisce chi difende la propria famiglia", l'imprenditore sudafricano non ha usato mezzi termini: a suo giudizio la sentenza è "una follia", e, secondo il tycoon, sono il giudice e il pubblico ministero, non l'imputato, a meritare una condanna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Musk si scatena sul caso Roggero: “Una follia, i magistrati dovrebbero essere condannati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elon Musk difende Roggero: "E' follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati"Elon Musk ha pubblicato un messaggio su X in cui sostiene Mario Roggero, un gioielliere coinvolto in un procedimento giudiziario.

Musk difende Roggero: "È una follia, in questo caso sono il giudice e il pm che meritano di essere condannati"Elon Musk ha criticato pubblicamente il magistrato e il pubblico ministero coinvolti nel procedimento contro un gioielliere condannato a quasi 15...

Roggero, Musk si scatena sulla condanna: Una follia, i magistrati dovrebbero essere condannatiIl caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'uccisione di due ... iltempo.it

Elon Musk scatena una polemica sull’Egitto: Gli alieni hanno costruito le piramidiElon Musk è stato colpito da una nuova polemica. Il numero uno di Tesla ha scritto un post su Twitter che ha scatenato una serie di critiche. Gli alieni hanno costruito le piramidi, ha dichiarato ... 105.net