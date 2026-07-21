Martedì è stata riaperta la gioielleria di un uomo condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nel 2021. La riapertura è stata confermata da una delle sue figlie, che si trova in carcere. L’Associazione nazionale dei magistrati ha segnalato minacce e clima di odio rivolti ai magistrati. Le opposizioni hanno chiesto alla premier di intervenire in Parlamento.

Nella mattina di martedì, ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, come ha confermato all’ Ansa una delle quattro figlie del gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il negozio nell’aprile del 2021. A occuparsi dell’attività, una delle figlie e la moglie. “Gentili giornalisti – si legge su un cartello firmato dalla famiglia e affisso fuori dal negozio – desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore”. “Oltretutto siamo anche a rischio: a mia figlia dico, oggi siamo in prima linea”, ha dichiarato all’Ansa la moglie, Mariangela Sandrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Roggero, l’Anm: “Minacce e clima d’odio contro i magistrati”. Le opposizioni chiedono a Meloni di venire in Aula

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