MIMeraviglIA online il sito del Ministero | formazione gratuita sull’IA per personale ATA DSGA e dirigenti scolastici

È stato lanciato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito il portale MIMeraviglIA, dedicato a corsi gratuiti sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle funzioni amministrative delle scuole. La piattaforma si rivolge a personale ATA, DSGA e dirigenti scolastici, offrendo formazione specifica sull’applicazione dell’IA nel settore scolastico. La piattaforma è accessibile online e mira a fornire competenze pratiche sulla gestione delle tecnologie emergenti in ambito amministrativo.

È online sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito MIMeraviglIA, la nuova iniziativa di formazione dedicata all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative delle istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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