Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027-2030 il Ministero punta a evitare nuovi tagli I sindacati chiedono assunzioni e stabilità

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato l’informativa sindacale sul decreto riguardante le dotazioni organiche di dirigenti scolastici e DSGA per il triennio 2027-2030. L’obiettivo è evitare nuovi tagli e garantire stabilità nelle assunzioni. I sindacati hanno richiesto assunzioni continue e maggiore stabilità per i dirigenti scolastici e i DSGA. La riunione si è svolta il 29 maggio presso il Ministero.

Il Ministero ha comunque espresso la volontà di mantenere l’attuale assetto degli organici, evitando ulteriori riduzioni nel prossimo triennio. Per l’anno scolastico 20262027 i posti previsti sono 7.389, sia per i dirigenti scolastici sia per i DSGA. FLC CGIL ha evidenziato che, nonostante l’impegno a evitare nuovi tagli, già dal 20262027 si registrerà una riduzione di 12 istituzioni scolastiche, con il passaggio da 7.401 a 7.389 autonomie. Il sindacato ha ribadito la propria contrarietà al dimensionamento scolastico e ha chiesto l’assunzione di dirigenti scolastici e DSGA su tutti i posti liberi, andando oltre il semplice turn over. ANP ha ricordato che il contingente per il 20262027, inizialmente previsto in 7. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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