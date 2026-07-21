Il portiere serbo Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Si valuta un possibile scambio con il portiere Vicario. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati definiti dettagli ufficiali. La decisione dipende da negoziati tra le parti coinvolte, senza conferme definitive al momento.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic resta aperto. Il portiere serbo, arrivato al Napoli soltanto la scorsa estate, potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione. La dirigenza sta valutando diverse soluzioni per il reparto. Tra queste è emersa anche l’ipotesi di uno scambio con Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. L’operazione consentirebbe al Napoli di inserire in rosa un portiere italiano con esperienza internazionale. Milinkovic-Savic, invece, si trasferirebbe in Premier League. Secondo il Corriere dello Sport, lo scenario è ancora in fase di studio. Non risultano accordi definitivi, ma il nome di Vicario è entrato nelle valutazioni del club azzurro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic può partire: idea scambio con Vicario

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