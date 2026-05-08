Juve Stabia sotto sequestro | il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club

Oggi le autorità hanno disposto il sequestro di quote societarie e dell’intero patrimonio di una squadra di calcio di una regione meridionale italiana. L’intervento è stato eseguito dalla polizia in seguito a un decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione. La misura riguarda una società calcistica che milita in una categoria professionistica e si inserisce in un’indagine in corso.

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Tempo di lettura: 2 minuti Scossone in casa Juve Stabia. Nella giornata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di sequestro disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, che riguarda le quote societarie e l’intero patrimonio aziendale della S.S. Juve Stabia S.R.L. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 34, comma 7 del Codice Antimafia, arriva nell’ambito dell’attività già avviata nei mesi scorsi per l’amministrazione giudiziaria della società calcistica. Secondo quanto emerso, la misura sarebbe stata ritenuta necessaria per evitare il rischio di dispersione, alienazione o sottrazione del patrimonio aziendale, mentre prosegue il percorso di controllo e “bonifica” della gestione societaria rispetto a possibili condizionamenti della criminalità organizzata locale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club Notizie correlate Leggi anche: La Juve Stabia lancia l'allarme: "Abbandonati dal socio Solmate. Aiutateci a salvare il club" Leggi anche: Napoli e Juve Stabia insegnano i veri valori del calcio giovanile: bellissima iniziativa Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juve Stabia, dal sogno playoff allo choc societario: ombre giudiziarie sul futuro del club; Marco Crescenzi, la tragica coincidenza: morto dove i genitori stazionavano con il camion dei panini; Cassino, auto riparte mentre attraversano: investite due studentesse davanti al licelo Varrone; Frosinone, scontro tra auto e moto sulla strada Monti Lepini: Marco Crescenzi, 41 anni, non ce l'ha fatta. Juve Stabia: sequestrate le quote di AgnelloUna notizia sussurrata da giorni, anche se non era ben chiaro cosa stesse balenando all'orizzonte. Nella serata di oggi la Polizia di Stato, in applicazione del decreto applicativo ... ilmattino.it Crisi Juve Stabia, il sindaco Vicinanza: No operazioni opache, società finisca in mani solideLa Juve Stabia rappresenta un patrimonio della città, il suo valore va ben oltre il calcio e la semplice passione sportiva. Il sindaco. tuttomercatoweb.com In Serie B le cose certe sono poche, all’ultima giornata. Il Venezia andrà in Serie A; Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia andranno ai playoff, mentre il Padova rimarrà in Serie B, senza playoff né playout. Tutto il resto, invece, è ancora da decidere: - facebook.com facebook In Serie B le cose certe sono poche, all’ultima giornata. Il Venezia andrà in Serie A; Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia andranno ai playoff, mentre il Padova rimarrà in Serie B, senza playoff né playout. Tutto il resto è ancora da decidere: x.com