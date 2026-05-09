Juve Stabia sotto sequestro | il Tribunale di Napoli blocca quote e patrimonio del club

Il 7 maggio, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro che ha interessato le quote e l’intero patrimonio della società calcistica. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli e riguarda la S.S. Juve Stabia S.R.L., coinvolta in un nuovo procedimento giudiziario. Le quote e il patrimonio sono stati sottoposti a sequestro preventivo, secondo quanto comunicato dalle autorità.

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Nuovo colpo giudiziario che coinvolge la S.S. Juve Stabia S.R.L. Nella giornata di ieri, venerdì 7 maggio, personale della Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro relativo alle quote e all’intero patrimonio aziendale della società calcistica gialloblù. Secondo quanto emerso, il sequestro è stato disposto per evitare il rischio di dispersione, alienazione o sottrazione del patrimonio societario mentre è ancora in corso l’amministrazione giudiziaria del club, avviata lo scorso ottobre. Una misura adottata con l’obiettivo di “bonificare” la gestione societaria dal possibile condizionamento della criminalità organizzata locale. Il decreto riguarda Francesco Agnello, legale rappresentante della Stabia Capital Srl, società proprietaria delle quote della Juve Stabia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli blocca quote e patrimonio del club ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club Juve Stabia sotto sequestro: bloccato il patrimonio del clubApplicata una misura di prevenzione antimafia: sequestro delle quote e del patrimonio della Juve Stabia per evitare infiltrazioni criminali La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juve Stabia sotto sequestro: decisione del Tribunale di Napoli; ANTIMAFIA. JUVE STABIA: SOTTO SEQUESTRO IL PATRIMONIO DEL CLUB SPORTIVO; Juve Stabia, sequestrate le quote societarie; Sequestro Juve Stabia: la Polizia esegue il decreto del Tribunale di Napoli. Juve Stabia, la Dda sequestra le quote societarie: si indaga sull'acquisto del nuovo patron AgnelloOggi il provvedimento dopo la denuncia degli amministratori giudiziari per l'infiltrazione del clan d'Alessandro nelle imprese che gestivano i servizi dello ... napoli.repubblica.it Juve Stabia - Sequestro del patrimonio societario, sarà lo Stato a gestire completamente la societàLa Polizia di Stato esegue il decreto del Tribunale di Napoli: quote e patrimonio aziendale posti sotto amministrazione giudiziaria per salvaguardare l’impresa dalla criminalità organizzata.



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