Martedì mattina in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, l’allarme antincendio si è attivato nel negozio Prada a causa di fumo prodotto da operai durante lavori di manutenzione. Non ci sono fiamme né feriti, ma l’episodio ha provocato momenti di tensione tra i presenti. L’intervento dei vigili del fuoco ha confermato che non si trattava di un incendio, ma di un problema legato alle operazioni di manutenzione.

Momenti di apprensione, ma nessun pericolo e nessun ferito, martedì mattina in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, dove del fumo prodotto dall'attività di alcuni operai nel negozio Prada ha creato un po' di scompiglio. È accaduto poco prima delle 11.30, quando del fumo bianco è salito da una grata in ottone che si trova nei pressi della vetrina della rivendita, una delle più note e prestigiose della città, nella Galleria sempre affollata di turisti. Il fumo si è subito dissipato, ma ha fatto scattare l'impianto antincendio del negozio. I dipendenti, sorpresi dai getti d'acqua e preoccupati che vi fosse un incendio, sono usciti da soli, insieme ad alcuni clienti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, nel negozio di Prada in Galleria scatta l'allarme antincendio: niente fiamme, il fumo era stato causato da alcuni operai

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