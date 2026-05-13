Rogo in un' azienda | fumo e fiamme tre operai intossicati
Nel pomeriggio di martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio in un capannone di via Traversa De Gasperi, a Collebeato. Le fiamme si sono propagate sul tetto di un’azienda edile, generando un’intensa colonna di fumo. Tre operai che si trovavano all’interno sono stati intossicati e soccorsi dai soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.
Fumo e fiamme sul tetto di un’azienda di Collebeato nel pomeriggio di martedì 12 maggio. Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato poco prima delle 16 all’interno di un capannone di via Traversa De Gasperi, sede dell’impresa edile Cama srl. Tre operai sono rimasti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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