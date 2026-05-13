Rogo in un' azienda | fumo e fiamme tre operai intossicati

Nel pomeriggio di martedì 12 maggio si è sviluppato un incendio in un capannone di via Traversa De Gasperi, a Collebeato. Le fiamme si sono propagate sul tetto di un’azienda edile, generando un’intensa colonna di fumo. Tre operai che si trovavano all’interno sono stati intossicati e soccorsi dai soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica.

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Fumo e fiamme sul tetto di un’azienda di Collebeato nel pomeriggio di martedì 12 maggio. Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato poco prima delle 16 all’interno di un capannone di via Traversa De Gasperi, sede dell’impresa edile Cama srl. Tre operai sono rimasti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Esplode un forno, fumo e fiamme in azienda: 5 operai feritiAttimi di grande tensione questa mattina, venerdì 13 marzo, alla Planichem di Zocco di Erbusco, azienda che progetta e produce lastre e guarnizioni... Erbusco, fuga di ammoniaca in un’azienda: cinque operai intossicatiErbusco (Brescia), 13 marzo 2026 - Fuga di ammoniaca in un’azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche di Erbusco, in provincia di... Temi più discussi: Rogo in un'azienda agricola, fumo visibile a chilometri - Foto 1 di 6 - La Voce di Rovigo; Incendio in un’azienda agricola ad Alghero, distrutti mezzi e attrezzature; Collebeato, in fiamme il tetto di un capannone: rogo domato dai vigili del fuoco; Incendio in un’azienda a Piove di Sacco, intossicato un operaio. Incendio in un’azienda agricola di Calvisano, titolare intossicato x.com Gli agenti di intelligenza artificiale per la finanza di Anthropic sembrano un passo più grande del semplice chat migliore reddit Collebeato, fiamme nel capannone di un’aziendaÈ successo nel pomeriggio di martedì 12 maggio in via Roma. Le persone coinvolte sarebbero sei, per fortuna nessuna in condizioni critiche. quibrescia.it Incendio in un’azienda agricola ad Alghero, distrutti mezzi e attrezzatureAlghero Incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 8, in un’ azienda agricola in località Fighera. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei ... lanuovasardegna.it