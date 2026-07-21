Milano La Russa sonda i candidati sindaco a pranzo | un politico come Lupi e quattro assessori della società civile

A Milano, durante un pranzo, la seconda carica dello Stato ha incontrato diversi candidati sindaco e assessori. Tra i partecipanti, alcuni hanno portato in dono bottiglie di olio siciliano e vino d’annata. La riunione si è svolta in modo informale, con l’obiettivo di ascoltare le proposte dei presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti discussi o alle decisioni prese durante l’incontro.

«Mai presentarsi a mani vuote», raccomanda il galateo. A maggior ragione se il padrone di casa è la seconda carica dello Stato. Così c’è chi arriva davanti al portone portando in omaggio una bottiglia di olio siciliano e chi una di vino d’annata. Ma, una volta esauriti i convenevoli, durante il pranzo a casa La Russa prende forma lo schema proposto da Fratelli d’Italia per dare a Milano un sindaco di centrodestra: un candidato politico affiancato da una squadra civica. L’appuntamento è alle 13. Sotto il palazzo, in zona Porta Venezia, è una processione di berline dai vetri oscurati e taxi. Uno dopo l’altro, arrivano i possibili candidati... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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