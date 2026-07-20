A Milano, il presidente del Senato ha convocato un pranzo con i candidati civici, chiedendo loro di ritirarsi e di sostenere Maurizio Lupi come candidato sindaco della destra. La riunione ha suscitato reazioni, in particolare da parte di un ex commissario incaricato di gestire le nomine pubbliche. L'incontro si è concentrato sulla strategia politica per le prossime elezioni locali, con l’obiettivo di unificare le forze di centrodestra attorno a Lupi.

Tutti a pranzo da Ignazio La Russa, il presidente del Senato che vuole dare le carte sulla scelta del candidato sindaco della destra a Milano, facendo convergere gli alleati su Maurizio Lupi. Finora non c’è riuscito e anzi: dopo il passo indietro di Ferruccio Resta, in queste ore l’attivismo di La Russa rischia di far tramontare anche un altro nome civico forte, quello di Carlo Cottarelli. Non è un caso che La Russa, a pranzo già avvenuto, provi a metterci una pezza: “Non l’ho invitato, non è culturalmente di centrodestra ma è giusto che sia valutato”. Andiamo con ordine. Oggi La Russa ha incontrato alcuni dei papabili candidati civici: l’ex... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, La Russa raduna i candidati civici a pranzo: “Ritiratevi e fate gli assessori di Lupi”. Ma fa infuriare Cottarelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Candidati sindaco, contatto centrodestra-Cottarelli. L’economista (ed ex senatore PD) vede Ignazio La RussaRecentemente, Ignazio La Russa e Carlo Cottarelli si sono incontrati in modo informale.

Milano, nel centrodestra una poltrona per 7: da Sardone a Tatarella. E poi Cottarelli, Lupi, Civita, La Lumia e SpadaNel centrodestra di Milano, sette candidati si sfidano per la corsa al municipio.

Centrodestra a Milano, La Russa: Se non c’è Batman meglio un politico. Lupi? Una mia ideaA parlare chiaro, è il presidente del Senato Ignazio La Russa. A cui spetta, dal palco, l’apertura dei lavori della giornata – che al mattino vede la tavola rotonda con i coordinatori regionali degli ... milano.repubblica.it

La destra va a cena ma resta divisa: sondati sei candidati per MilanoLa Russa raduna la coalizione e insiste su Lupi, la Lega ha tre nomi, FI va sui civici. E il governo pensa all’election day ... ilfattoquotidiano.it