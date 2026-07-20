Ignazio La Russa ha incontrato i candidati civici a Milano per un pranzo, invitandoli a ritirarsi e a sostenere Maurizio Lupi come candidato sindaco. La riunione ha suscitato reazioni di scontento, in particolare da parte di Cottarelli, che ha espresso disagio per l’evento. La Russa, presidente del Senato, punta a coordinare le forze della destra milanese e a consolidare il sostegno intorno a Lupi.

Tutti a pranzo da Ignazio La Russa, il presidente del Senato che vuole dare le carte sulla scelta del candidato sindaco della destra a Milano, facendo convergere gli alleati su Maurizio Lupi. Finora non c’è riuscito e anzi: dopo il passo indietro di Ferruccio Resta, in queste ore l’attivismo di La Russa rischia di far tramontare anche un altro nome civico forte, quello di Carlo Cottarelli. Non è un caso che La Russa, a pranzo già avvenuto, provi a metterci una pezza: “Non l’ho invitato, non è culturalmente di centrodestra ma è giusto che sia valutato”. Andiamo con ordine. Oggi La Russa ha incontrato alcuni dei papabili candidati civici: l’ex... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilfattoquotidiano.it - Comunali Milano, La Russa raduna i candidati civici a pranzo: “Ritiratevi e fate gli assessori di Lupi”. Ma fa infuriare Cottarelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, La Russa raduna i candidati civici a pranzo: “Ritiratevi e fate gli assessori di Lupi”. Ma fa infuriare CottarelliA Milano, il presidente del Senato ha convocato un pranzo con i candidati civici, chiedendo loro di ritirarsi e di sostenere Maurizio Lupi come...

Elezioni comunali Milano, ingorgo di candidati, 8 per il csx e 9 per il cdx, da Calabresi e Majorino a Sardone e CottarelliSono otto i candidati per il centrosinistra e nove per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano.

Temi più discussi: La corsa a Palazzo Marino, da Maurizio Lupi un messaggio per Forza Italia: Un civico? Non per forza, e la priorità va al programma; Sprint Comunali. I papabili a pranzo con La Russa; (ALL.FOTO) MILANO, DE CORATO: COMUNE INTITOLI UNA VIA A BORSELLINO-FALCONE. UNICO RICORDO E' IL CIPPO DI BENEDETTO MARCELLO, MESSO DAL CDX, CHE RICORDA I DUE MAGISTRATI; Verso le elezioni Comunali La simulazione di Yoodata | Con Cottarelli e Calenda centrodestra al 44-47%.

A Milano pranzo a casa La Russa con civici e Lupi per il futuro candidato sindaco(ANSA) - MILANO, 20 LUG - È durato oltre due ore a Milano il pranzo organizzato dal presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, a casa sua a Milano, con alcuni dei potenz ... msn.com

Milano 2027, nuovo vertice del centrodestra a casa La Russa. Rebus Cottarelli, cresce l’outsider TatarellaIl vertice a casa di La Russa dovrebbe fare il punto sulla corsa a Palazzo Marino. Forza Italia continua a guardare a Cottarelli, ma Lega e Fratelli d’Italia restano fredde. Lupi resta sul tavolo, si ... affaritaliani.it