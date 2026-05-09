Oggi a Bologna si sono registrati momenti di tensione in piazza della Pace durante due eventi che si sono svolti contemporaneamente. Da una parte, un presidio di Remigrazione, e dall’altra, una contro-manifestazione organizzata dagli attivisti di BoloResiste. Nel corso della giornata, gruppi di persone appartenenti ai centri sociali hanno circondato il presidio di Remigrazione, creando una situazione di forte mobilitazione in strada.

Bologna, 9 maggio 2026 – Alta tensione oggi a Bologna per il duplice appuntamento in piazza della Pace che porta con sé un elevato rischio scontri: da una parte il presidio di Remigrazione e dall’altra la già annunciatissima contro-manifestazione degli attivisti di BoloResiste. Già dal primo pomeriggio l’area è blindata dalle forze dell’ordine (i divieti di sosta sono attivi da questa mattina): sul selciato della piazza, dova da ieri campeggia la scritta a caratteri cubitali “Remigra i fasci”, un’ottantina di persone tra bandiere e slogan. Tra poche ore, intorno alle 18, in via Saragozza passa la processione che porta in città la Madonna di San Luca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centri sociali circondano il presidio di Remigrazione: alta tensione in piazza della Pace. La diretta

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Presidio di Remigrazione . Sarà in piazza della Pace. Bignami contro il ’trasloco’Alla fine, il presidio con raccolta firme del comitato ’Remigrazione e Riconquista’ si farà.

Leggi anche: Sabato ad alta tensione. Piazza Europa occupata spostata Remigrazione: "Scelta vergognosa"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Antagonismo 2.0: lotta dura ma più snobPiccoli gruppi di attivisti, no autogestioni e per evitare sgomberi non più occupazioni private ... msn.com

I centri sociali soffrono ma tengono duro e si aprono alla cittàVecchi a chi? Guarda qui! E’ questo il titolo provocatorio della rassegna organizzata dai centri sociali Bruno Losi, Gorizia, Graziosi e Villa Glori sotto l’egida di Ancescao e che comprende tre pro ... temponews.it