Milano 22enne aggredita e rapinata | fermate due minorenni straniere

Due minorenni straniere di 15 e 17 anni sono state fermate dalla polizia di Milano con l’accusa di aver rapinato e aggredito una ragazza di 22 anni in via Torino lo scorso giugno. La vittima ha presentato denuncia dopo l’episodio. Le due giovani sono state identificate e arrestate nelle ultime ore.

L’aggressione e la rapina in via Torino. Poi la denuncia della vittima. E nelle scorse ore le presunte responsabili sono finite nei guai Due ragazzine di 15 e 17 anni sono state fermate dagli agenti della squadra mobile di Milano con l’accusa di rapina pluriaggravata ai danni di un’altra giovanissima, fatto avvenuto lo scorso giugno. L’operazione è stata inserita nel maxi blitz della polizia nei confronti delle baby gang. La vittima, una ragazza di 22 anni, stava tornando a casa a piedi, quando è stata avvicinata da due giovani con la scusa di una sigaretta. Una delle le parlava in italiano, per distrarla, mentre l’altra impartiva alla complice indicazioni in arabo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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