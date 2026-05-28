Dà un passaggio a una donna e finisce aggredita e rapinata

Un uomo ha dato un passaggio a una donna e, successivamente, è stato aggredito e rapinato. La vittima aveva offerto il passaggio con intenzioni amichevoli, ma è stata poi presa di mira da chi lo ha aggredito e derubato. La rapina si è verificata subito dopo aver condiviso un passaggio. Non ci sono dettagli sullo stato di salute dell’uomo né ulteriori informazioni sulle modalità dell’aggressione.

Pensava di fare un gesto gentile nel dare un passaggio a una donna; certamente, non si sarebbe mai aspettata di venire derubata. E invece è proprio quello che è accaduto nella nottata di mercoledì 27 maggio a San Michele all’Adige.A chiamare il 112 e a portare sul posto i carabinieri di Trento e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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