Aggredita e rapinata una capotreno in stazione

Una capotreno è stata aggredita e rapinata domenica mattina in una stazione ferroviaria. L’episodio è avvenuto mentre era in servizio su un treno in partenza da Venezia Santa Lucia e diretto verso il Trevigiano. La donna avrebbe cercato di proteggere il materiale di proprietà della società durante l’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi e le indagini sono in corso.

Deve aver cercato di proteggersi, di tutelare il materiale della società che aveva per svolgere il suo lavoro, ma dev'essere stato tremendo per una capotreno in servizio domenica su un convoglio in partenza da Venezia Santa Lucia e diretto verso il Trevigiano, affrontare e resistere con coraggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Cicalone aggredito a Roma, il suo racconto: I violenti non mi fermeranno - Porta a porta 13/11/25 Notizie correlate Leggi anche: Aggressione a capotreno e polizia . Arrestata alla stazione una 19enne Ragazza aggredita e rapinata in centro a MilanoL’aggressione, la rapina e la fuga per le vie del centro di Milano, poi l’intervento della polizia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Commerciante aggredita e rapinata in pieno centro, 50enne arrestato: nei guai anche un giovane; Attirata nella trappola, picchiata e rapinata. L'incubo di una donna ai Castelli Romani; Prostituta aggredita e accoltellata nella notte a Monza: arrestato un uomo grazie al dna sulla lama; Genova, anziana aggredita e rapinata mentre rientra a casa. Aggredita e rapinata una capotreno prima della partenza da VeneziaUna capotreno che stava per salire a Venezia su un convoglio diretto a Treviso è stata rapinata del tablet di servizio e di altro materiale della società da un malvivente, probabilmente dell'Est Europ ... ansa.it Anziana 83enne rapinata di 50mila euro da due finti poliziotti in centro storico: aggredita e spinta a terra. Arrestati due uominiVENEZIA - Si erano presentati alla porta di casa dell'anziana per prelevare gioielli e preziosi, refurtiva di una presunta rapina messa a segno con l'uso dell'auto del marito ... ilgazzettino.it RE-CALL Manfredonia, l’assessora Valente aggredita verbalmente: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” leggi la notizia completa https://lattacco.it/it/cronaca/20-la-bianca/51568-manfredonia-lassessora-valente-aggredita-verbalmente-ti-auguro- - facebook.com facebook Aggredita per un parcheggio: donna strattonata per i capelli e presa per il collo x.com