milano 17enne arrestata per una rapina dopo video postato sui social

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Milano dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui mostra una collana d’oro tra i denti. Il video ha portato alla sua identificazione come sospettata di aver partecipato a una rapina avvenuta il 25 giugno. La polizia ha ricostruito i fatti e ha fermato la giovane, che ora si trova in custodia. La rapina coinvolgeva un furto di gioielli e altri oggetti di valore.

Una collana d’oro tra i denti. È questa l’immagine immortalata in un video pubblicato su Tik Tok che ha fatto rintracciare la presunta responsabile di una rapina avvenuta a Milano lo scorso 25 giugno. La giovane, insieme alla presunta complice, si trova nel carcere minorile di Pontremoli Un video, doveuna ragazza di 17 anni mostra tra i denti una collana d’oro, probabilmente il bottino di una rapina. Proprio quella clip, postata su Tik Tok, ha portato la polizia a rintracciare la presunta responsabile di una rapina avvenuta a Porta Ticinese a Milano. Gli agenti della Squadra mobile, dopo aver setacciato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e i video fatti dalla vittima sono arrivati a rintracciare la 17enne (seguita da 95 mila follower). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Milano, 4 ventenni arrestati per rapine in metropolitana

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