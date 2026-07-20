Rapina in via Torino a Milano | la vittima filma l' aggressione Due minorenni in carcere una aveva postato il video sui social

Due minorenni sono stati arrestati dopo aver rapinato una persona in via Torino a Milano. La vittima ha registrato alcuni momenti dell’aggressione con il cellulare, e quei video sono stati utilizzati come prove. Uno dei giovani coinvolti aveva pubblicato il video sui social prima di essere fermato. Le telecamere di sorveglianza hanno contribuito a identificare gli aggressori.

La vittima era riuscita a riprendere con il cellulare alcuni istanti dell'aggressione. Quelle immagini, insieme ai filmati delle telecamere di sorveglianza di via Torino, in pieno centro a Milano, sono diventate la chiave dell'indagine che ha portato all'arresto e al trasferimento in carcere di due ragazze di 15 e 17 anni, ritenute responsabili della rapina a una giovane, avvenuta nella notte del 25 giugno. Una delle due ragazze, subito dopo l'aggressione, avrebbe pubblicato sul proprio profilo social un video legato a quanto era appena accaduto, elemento che è entrato a far parte degli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Due ragazzine arrestate per rapina a Milano, una pubblicò sui social il video. Blitz della polizia contro la criminalità giovanileDue minorenni sono state arrestate dalla polizia a Milano con l’accusa di aver rapinato una giovane nella notte del 25 giugno in via Torino.

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