Milan tutto fatto per la conferma di Modric | attesa per l' annuncio ufficiale i dettagli dell' accordo

Luka Modric giocherà ancora nel Milan anche nella prossima stagione. Dopo settimane di attesa, è arrivato il via libera definitivo da parte del centrocampista croato. Non ci sono più dubbi sulla conferma, e si attende ora l’annuncio ufficiale. I dettagli dell’accordo sono stati definiti, ma al momento non sono stati comunicati pubblicamente. La dirigenza rossonera si prepara a rendere ufficiale il rinnovo del contratto.

Adesso non ci sono più dubbi: Luka Modric giocherà nel Milan anche nella prossima stagione. Da giorni ormai, si respirava un certo ottimismo sul tema in casa rossonera e il sì definitivo del croato è arrivato. A spingere per la conferma del croato, reduce dall'ultimo Mondiale disputato con la sua nazionale, è stato lo stesso Ruben Amorim. Il tecnico rossonero, che avrebbe contattato telefonicamente lo stesso ex Real Madrid, aveva definito imprescindibile il 40enne già nella sua conferenza stampa di presentazione: "Lo ritengo fondamentale, non vi dico che potrà giocare tutte le partite ma specialmente all'inizio può darci una grande mano". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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