Il difensore firmato con il Real Madrid, lasciando intendere che non si trasferirà alla Juventus questa estate. L’accordo tra il giocatore e il club spagnolo è prossimo alla conclusione, con dettagli ancora da definire. Rudiger ha già deciso di continuare in Spagna, dopo aver ricevuto un’offerta ufficiale dal Real. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e si attende solo l’annuncio ufficiale.

di Francesco Spagnolo Rudiger non vestirà la maglia della Juventus in estate. Il centrale, accostato ai bianconeri, è ad un passo dal rinnovo con il Real Madrid. Le strategie di mercato per puntellare la retroguardia della Juventus avevano portato i fari della dirigenza verso la Spagna. Tra i profili accostati ai bianconeri bianconeri figurava il nome di Rudiger. Il centrale tedesco era finito da tempo sul taccuino della Vecchia Signora come possibile innesto di per l’estate. Il profilo del calciatore piaceva moltissimo a Luciano Spalletti, che vedeva in lui l’uomo ideale a cui affidare le chiavi della difesa. La Continassa ha studiato a lungo la situazione, restando alla finestra nella speranza di sfruttare un’eventuale rottura o un’occasione favorevole per intavolare una trattativa concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tutto fatto per Rudiger, il centrale accostato alla Juve firma con il Real: i dettagli dell’accordo

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